كربلاء:إنعقاد إجتماع نوّاب المحافظين حول منع التطرّف ومكافحة الإرهاب

2022/01/30 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ

إستراتيجية مكافحة التطرّف العنيف

المؤدّي الى الإرهاب وذلك بمشاركة أكثر

من ١٥ محافظة وبحضور ممثّل عن مجلس

النواب العراقي ومدير شؤون عشائر

العراق.

وقال نائب محافظ كربلا

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