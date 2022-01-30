2022/01/30 | 22:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oLNNgcVWERU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيدة عراقية في بابل تستنجد ببكائها و دموعها لإعادة بناتها بعد ان خطفهن والدهن | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيدة عراقية في بابل تستنجد ببكائها و دموعها لإعادة بناتها بعد ان خطفهن والدهن | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).