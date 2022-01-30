2022/01/30 | 22:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hnGHAsAYmp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | مطار بغداد.. الصواريخ تقصف والبيانات تشجب والمواطن يتخوف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | مطار بغداد.. الصواريخ تقصف والبيانات تشجب والمواطن يتخوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).