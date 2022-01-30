اعتماد اسم

2022/01/30 | 22:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية تعميمًا لجميع المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، لتعتمد بموجبه اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتجات.

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