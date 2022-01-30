خبير بالشأن الاسرائيلي يكشف عن الهدف من زيارة “بينيت” للامارات

2022/01/30 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الخبير بالشأن الاسرائيلي، فضل طهبوب، اليوم الاحد، عن الهدف من زيارة رئيس وزراء اسرائيل نفتالي بينيت، للامارات، مشيرا الى محاولة اسرائيل لبيع بعض الاسلحة الى الامارات.وقال طهبوب في حديث خاص لوكالة ايرث نيوز: إن “زيارة رئيس وزراء اسرائيل نفتالي بينيت للامارات العربية المتحدة هي عبارة عن دعم لها بعد ان تم […]

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