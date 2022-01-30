2022/01/30 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجيه عبد الغني في ذكرى رحيله 24 عراب الدبخانة يجمع بين التشكيل والتمثيل والموسيقى بغداد – فائز جواد مازالت (الزمان) تستذكر رموز الثقافة والفن والذين رحلوا منذ سنوات الى العالم الآخر وفاءا وتقدير لما قدموه خلال مشوارهم الفني الطويل واليوم نستذكر معا لمحات من حياة الفنان الراحل وجيه عبد الغني في ذكرى رحيله 24 حيث […]

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