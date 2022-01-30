2022/01/30 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة طريفة عن القبانجي قاريء المقـام بيروت – محسن حسين في مطلع نجومية محمد القبانجي، وجد نفسه في ازمة عسيرة القت به في قفص الاتهام.من اجل حسناء مسيحية تغنى بها في اغنيته الشهيرة (سودوني هالنصارى).فالقبانجي كان من المطربين المهتمين بالشؤون العامة والقضايا الوطنية والقومية وربما غنى هذه الاغنية في اوائل تأسيس المملكة العراقية […]

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