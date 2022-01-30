2022/01/30 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطروحة تناقش الميكافيلية وتمثلاتها في النص المسرحي العراقي بابل – سليم العناوي ناقشت اطروحة دكتواره في قسم الفنون المسرحية كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل (الفلسفة الميكافيلية وتمثلاتها في النص المسرحي العراقي) لطالب الدكتوراه قائد طالب سلمان السدخان السلطاني الذي اشار الى ان (الميكافيلية: هي نظرية أو وجهة نظر سياسية تبرر استخدام الزعيم كل الوسائل اللازمة […]

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