مكافحة المخدرات تصدر بياناً حول استشهاد أحد ضباطها

2022/01/30 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد نعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، استشهاد احد ضباطها برتبة عقيد خلال واجب مداهمة في محافظة الديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تنعى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقيدها الراحل الشهيد العقيد احمد كامل حمادي المنسوب إلى قسم مكافحة مخدرات الديوانية".

واضافت ان "العقيد استشهد أثناء الواجب اثر اطلاق النار عليه وعلى المفرزة من قبل المتهم الذي تم مداهمته مما أدى إلى إصابة الضابط واستشهاده".

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