طهران تدين الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي

2022/01/30 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ .وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم السبت بحسب الاعلام الايراني: ان مثل هذه الاعمال المشبوهة تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين.واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام ارساء وصون الامن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الامن الشامل فيه ووحدة اراضيه وتدعم اجراءات الحكومة العراقية لارساء الامن والاستقرار في البلاد./انتهى2

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