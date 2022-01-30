تحرير طفل مختطف في ميسان والقبض على متهمين بقضايا مخدرات في بابل

2022/01/30 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تحرير طفل مختطف في محافظة ميسان والقاء القبض على متهمين بقضايا المخدرات في محافظة بابل.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، انه “بعد التبليغ عن حالة خطف لأحد الأطفال من قبل شخص قام باستدراجه واقتياده الى مكان مجهول بتهديد السلاح، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من […]

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