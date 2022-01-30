مديرية مكافحة المخدرات تنعى ضابط برتبة عقيد استشهد اثناء الواجب في الديوانية

2022/01/30 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضابط برتبة عقيد استشهد اثناء الواجب في محافظة الديوانية.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تنعى الشهيد العقيد احمد كامل حمادي المنسوب إلى قسم مكافحة مخدرات الديوانية الذي استشهد أثناء الواجب اثر اطلاق النار عليه وعلى المفرزة من قبل المتهم الذي تم مداهمته مما أدى إلى إصابة الضابط واستشهاده .

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