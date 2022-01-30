التربية تحدد شرطاً لشمول جميع المتقدمين على الامتحان الخارجي

2022/01/30 | 22:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن الامتحان الخارجي هو ضمن قرار دولة وليس بنظامها، فيما حددت شرطاً لشمول جميع المتقدمين على الامتحان الخارجي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للقناة الرسمية، إن “نظام الامتحان الخارجي هو فرصة للطالب من خلال أدائه امتحاناً تمهيدياً وبعدها يؤهل إلى أن يؤدي امتحاناً وزارياً”، …

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