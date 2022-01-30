طبيب يؤكد تراجع معدل الإصابة بـ”أوميكرون” على مستوى العالم

2022/01/30 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إن معدل الإصابات بمتحور “أوميكرون” الجديد بدأ فى التراجع عالميا.وأكد عودة في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، أن خطورة “أوميكرون” والضغط على المستشفيات أخذا يتراجعان أيضا، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.وتابع أن “الطفرات الجديدة من متحور “أوميكرون” ظهرت […]

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