2022/01/30 | 22:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الغانمي يصدر أمراً وزارياً يخص نقل الضباط ومنح الإجازات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الغانمي يصدر أمراً وزارياً يخص نقل الضباط ومنح الإجازات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).