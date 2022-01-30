الارهاب والموقع الجغرافي والبطالة.. اسباب تؤشر الى زيادة ادمان الشباب العراقي على المخدرات

2022/01/30 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضح مدير اعلام المخدرات في وزارة الداخلية، العقيد بلال صبحي، اليوم الاحد، اسباب زيادة الادمان على المخدرات وانتشارها في العراق، فيما اكد على ان خطر جرائم المخدرات لا يقل خطراً عن الجرائم الارهابية لكونها من اكبر الجرائم المنظمة في العالم.وقال العقيد في حديث لوكالة ايرث نيوز: إن”الاسباب التي أدت إلى زيادة استعمال […]

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اسباب تؤشر الى زيادة ادمان الشباب العراقي على المخدرات أولاً على ايرث نيوز.

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