2022/01/30 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… جدد الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل رفض حزبه توريد أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا في ظل الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة الحوار الدبلوماسي مع روسيا.وقال في حديث للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، إن “هذه الخطوة ستؤدي بنا نحن في الموقف الحالي إلى فتح باب ربما لن نتمكن من إغلاقه”.وأضاف: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تتراجع في مواقفها إزاء التصعيد ضد روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تتراجع في مواقفها إزاء التصعيد ضد روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).