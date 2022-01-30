2022/01/30 | 22:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SJuJbm44yT8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستشفى الهيكل كما يسميها اهالي حي الرسالة، صفقة فساد رعاتها من اتباع الاصلاح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المستشفى الهيكل كما يسميها اهالي حي الرسالة، صفقة فساد رعاتها من اتباع الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).