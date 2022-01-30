2022/01/30 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 332 قتيلاً حصيلة إشتباكات معتقل هاجمه داعش في سوريا مكافحة الإرهاب تنفّذ حملة وقائية على السجون لمنع تكرار سيناريو الحسكة بغداد – قصي منذر نفذ جهاز مكافحة الارهاب ، حملة استباقية كبرى لتفتيش السجون ، لمنع تكرار ما حدث في سجن غويران في مدينة الحسكة في سوريا.وقال بيان للجهاز في بيان تلقته (الزمان) امس […]

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