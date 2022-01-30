2022/01/30 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنافس على رئاسة الجمهورية وترجيح ظفر زيباري مباحثات للإطار التنسيقي مع الصدر بشأن تشكيل الحكومة بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن يتنافس 26 مرشحا على منصب رئاسة الجمهورية ، في وقت لايزال الخلاف قائماً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني بشأن مرشحيهما للمنصب ، حيث رجح خبراء قانونيون ، فوز وصفوه بالساحق لمرشح […]

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