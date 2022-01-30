2022/01/30 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يستأنف دوام المدارس طلبة الجامعات يؤدّون إمتحانات الفصل الأول حضورياً بغداد – ساري تحسين ادى طلبة الجامعات ،الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، فيما قررت وزارة التربية في اقليم كردستان ، استئناف دوام المدارس اليوم الاثنين.وذكر بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقته (الزمان) امس ان (الاختبارات الحضورية، جرت في […]

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