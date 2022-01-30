2022/01/30 | 22:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الأحد، تحرير طفل مختطف بعد ساعات من اختطافه، فيما أشارت إلى تشخيص الخاطف.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأفادت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الثاني 2022)، إنه "تم تحرير طفل بعد ساعات قليلة من اختطافه في إحدى مناطق المحافظة، وذلك بعد التبليغ عن حالة الخطف التي نفذها شخص قام باستدراجه واقتياده الى مكان مجهول بتهديد السلاح".

وأضافت، أنه "بعد تلقي بلاغا بالحادث، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من شبعة مكافحة إجرام قضاء الكحلاء، وقسم شرطة القضاء، وفوج طوارئ ميسان الرابع، وتم اتخاذ الإجراءات بالبحث والتحري والتحقيق في الحادثة، وأن سرعة الاستجابة الأمنية قادت لكشف مكان المخطوف وتحريره بسرعة قياسية، حيث وجد متروكاً في أحد الأماكن التي يتخذها الخاطف ملاذاً له، كما وتم تشخيص الخاطف وإصدار مذكرة قبض بحقه وفق المادة ٤٢١ من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدراج ثم خطف.. الشرطة تحرر طفلاً بعد ساعات من اختطافه في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدراج ثم خطف.. الشرطة تحرر طفلاً بعد ساعات من اختطافه في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).