الزاملي يؤكد عزم مجلس النواب البدء بمرحلة الإصلاح الإداري والمالي

2022/01/30 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، عزم مجلس النواب في هذه الدورة على تشريع قوانين معنية بخدمة المواطن، والبدء بمرحلة الإصلاح الإداري والمالي.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الزاملي استقبل بمكتبه اليوم، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد …

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