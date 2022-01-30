ايران وحزب الله والقضية الفلسطينية .. والمطالب الإصلاحية الداخلية الملحة - رضي السماك

2022/01/30 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك أستطراداً لمقالي السابق "الشمولية وعبادة الزعامات العربية" رب قائل: بأن هذا ليس وقت نقد إيران وحزب الله، لئلايستفيد منه أعداء القضية الفلسطينية، وبضمنهم الأنظمة العربية المطبعة مع العدو الأسرائيلي، ورب معترض آخر على قولي بأن حكم الملالي وحزب الله متطفلان على القضية الفلسطينية،ولعل من المفيد التذكير هنا بأن القضية الفلسطينية لطالما اُتخذت أولويتها شماعة لتأجيل قضايا وطنية داخلية ملحة لا تقبل ......





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