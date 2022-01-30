جوجل تضيف ميزات جديدة الى متصفحها “كروم”

2022/01/30 | 22:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تختبر جوجل مجموعة من المزايا الجديدة على متصفح كروم، سواء على الهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية، لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين، خصوصاً مع تصاعد حدة المنافسة من جانب متصفحات عديدة مثل مايكروسوفت إيدج وفيفالدي وBrave.وتأتي الميزة الأولى على أجهزة الكمبيوتر، وهي تتعلق بتسهيل عملية التحكم في الأصوات التي تعمل بشكل مقصود أو غير […]

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