مجلس الخدمة يصدر بياناً يخص تعيين الحراس الإصلاحيين

2022/01/30 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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التميمي ...



اجراءآت تعيين الحراس الإصلاحيين سيتم وفق قرار المجلس

أستقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الأتحادي الاستاذ محمود التميمي اليوم الأحد ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ الأستاذ حيدر الجمالي معاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل .

وبحضور الأستاذ قاسم عبد رضا مدير عام دائرة البحوث والدراسات الادارية والأستاذ سلمان غضبان مدير عام الدائرة القانونية تم مناقشة استكمال اجراءآت تعيين الحراس الإصلاحيين في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث.واكد التميمي خلال اللقاء ان المجلس ماض بإصدار قرار فيما يخص عودة الحراس الإصلاحيين إلى وظيفتهم.

من جانبه عبر الجمالي عن شكره وتقديره للمجلس ومتابعة رئيس المجلس لملف الإصلاحيين ، مؤكدا دعمه وتعاونه مع المجلس بما يخدم المصلحة العامة

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