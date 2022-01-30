ثورة العشرين ومنارة الحاكم..

2022/01/30 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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السراي ..



تلك البناية الاثرية الشاخصة، التي تعد تحفة معمارية التي شيدت في نهاية القرن التاسع عشر.

اطلع على كل شيء عنها في هذا التقرير الذي اعدته (بغداد اليوم):

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