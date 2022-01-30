2022/01/30 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أفادت مصادر أمريكية بانقطاع الكهرباء عن 114 ألف شخص في ولاية ماساتشوستس بسبب عاصفة ثلجية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".وذكرت بحسب " روسيا اليوم "، إلى أن "ما يقارب الـ114 ألف شخص واجهوا انقطاع التيار الكهربائي، وأن المناطق الساحلية للولاية كانت الأكثر تضررا، حيث بدأت الفيضانات بسبب هبوب رياح مفاجئة، حيث ترك حوالى 40% من المستهلكين بدون كهرباء".وأضافت: "في بعض مناطق الولاية، تساقط أكثر من 30 سنتيمتر من الثلوج في أقل من 24 ساعة، ووفقا للتنبؤات، فإن حوالي 5 سنتيمتر من الأمطار ستهطل كل ساعة خلال النهار، والتي ستصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 34 متر بالثانية".من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية سكان مدينة بوسطن من أن "السفر في الساعات المقبلة سيكون خطيرا للغاية أو أقرب إلى المستحيل".وبحسب تنبؤات الطقس، سيستمر تساقط الثلوج بغزارة ودرجات حرارة منخفضة وهبوب رياح حادة في شمال شرق البلاد حتى أوائل الأسبوع المقبل، وفي بعض المناطق، يمكن أن يتجاوز عمق الغطاء الثلجي 60 سنتيمترا.يذكر أن، حكام ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك اعلنوا حالة الطوارئ، ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق، السبت، مع اقتراب عاصفة ثلجية.وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحفي: "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أعتى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح.من المتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل، ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغداً قدر المستطاع".وألغت شركات الطيران الأمريكية، الجمعة، آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لعاصفة شتوية من المتوقع أن تجلب رياحاً شديدة وثلوجاً غزيرة عبر شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تحذير إن نهر نورستر ستنتج عنه عواصف ثلجية خطيرة وسيجعل السفر "شبه مستحيل".وأفادت خدمة تتبع الرحلات Flight Aware إلغاء نحو 4900 رحلة جوية أمريكية بين الجمعة والأحد./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع الكهرباء عن 114 ألف شخص بماساتشوستس الأمريكية بسبب العاصفة الثلجية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع الكهرباء عن 114 ألف شخص بماساتشوستس الأمريكية بسبب العاصفة الثلجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).