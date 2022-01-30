خلية الاعلام الامني تعلن عن بث بيان مهم بعد قليل يحمل بشرى للعراقيين والخيريين

2022/01/30 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / لفتت خلية الإعلام الأمني عناية المواطنين الى انه سيتم بعد قليل بث بيان مهم يحمل بشرى للعراقيين والخيرين ، الى ذلك نسترعي الإنتباه./انتهى3

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