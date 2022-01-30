مجلس الخدمة: ماضون بإصدار قرار يخص عودة الحراس الإصلاحيين إلى وظيفتهم

2022/01/30 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد مجلس الخدمة الاتحادي، مضيه بإصدار قرار يخص عودة الحراس الإصلاحيين إلى وظيفتهم.وذكر مجلس الخدمة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الخدمة العامة الأتحادي محمود التميمي استقبل حيدر الجمالي معاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل ، وبحضور قاسم عبد رضا مدير عام دائرة البحوث والدراسات الادارية و سلمان غضبان مدير عام الدائرة القانونية"، مبينا انه "تم مناقشة استكمال اجراءآت تعيين الحراس الإصلاحيين في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث".وقال التميمي خلال اللقاء، بحسب البيان، ان "المجلس ماض بإصدار قرار فيما يخص عودة الحراس الإصلاحيين إلى وظيفتهم".من جانبه عبر الجمالي، عن شكره وتقديره للمجلس ومتابعة رئيس المجلس لملف الإصلاحيين ، مؤكدا دعمه وتعاونه مع المجلس بما يخدم المصلحة العامة.

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