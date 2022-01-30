2022/01/30 | 23:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفنان المصري محمد صبحي إنه رفض عرضًا بـ"ملايين الدولارات" لتقديم عمل مسرحي على هامش موسم الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أنا مش مرفهاتي".. محمد صبحي: رفضت عرضًا بملايين الدولارات لتقديم مسرحية بالسعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أنا مش مرفهاتي".. محمد صبحي: رفضت عرضًا بملايين الدولارات لتقديم مسرحية بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).