المالية تعلن آلية شراء سندات البناء وتحدد آخر يوم للتقديم

2022/01/30 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة المالية، الأحد، آلية شراء سندات بناء من قبل المواطنين، فيما حددت آخر يوم لشراء سندات البناء "الإصدارية الثانية".

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وذكر بيان مقتضب للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الثاني 2022)، أنها "تعلن أن آخر يوم لشراء السندات المعلن عنها هو لغاية 2022/2/2".

فيما بينت آلية إصدار السندات:

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