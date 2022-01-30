2022/01/30 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CqG2WDPNllY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باسل الكاظمي: زيباري رهان الديمقراطي الكوردستاني لتفعيل المنصب وتقويته دستورياً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باسل الكاظمي: زيباري رهان الديمقراطي الكوردستاني لتفعيل المنصب وتقويته دستورياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).