2022/01/30 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v5zgCuk9H7k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على وقع خلافات التيار والإطار.. لماذا يقصف المطار؟ | حوار التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على وقع خلافات التيار والإطار.. لماذا يقصف المطار؟ | حوار التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).