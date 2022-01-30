2022/01/30 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت رابطة الطيارين العراقيين، اليوم الاحد، موعد اضراب طواقم الخطوط الجوية عن العمل، كاشفة عن الاسباب.وذكر بيان لرابطة الطيارين العراقيين تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “نظراً للظروف التي تمر بها شركة الخطوط الجوية العراقية وطواقمها بالقرارات الغير مدروسة والتي تؤثر على معايير السلامة الدولية ومجال عملهما الذي يتطلب الكثير من الدقة والسلامة […]

ظهرت المقالة الثلاثاء المقبل..



موعد اضراب طواقم الخطوط الجوية عن العمل لهذه الاسباب أولاً على ايرث نيوز.

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