هل هو جرينوود؟.. بيان بريطاني عن اعتقال شخص ارتكب 30 جريمة اغتصاب واعتداء

2022/01/30 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة 30 اغتصابا واعتداء، بعد ساعات من قرار مانشستر يونايتد إيقاف لاعبه ميسون جرينوود على خلفية اتهام امرأة له بالاعتداء عليها.وأفادت شرطة مانشستر في بيان بأنها ألقت القبض على رجل بعد نشر امرأة عدة صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد […]

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بيان بريطاني عن اعتقال شخص ارتكب 30 جريمة اغتصاب واعتداء أولاً على ايرث نيوز.

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