شرطة ميسان تصدر توضيحاً بشأن حادث قتل امرأة وسط المحافظة

2022/01/30 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اصدرت مديرية شرطة ميسان بيانا توضيحياً بشأن حادث مقتل امرأة في احدى مناطق مدينة العمارة ، مركز المحافظة".وقالت المديرية في بيان :" ان الحادث جنائي حسب التحقيقات الأولية للقوات الامنية ، وقد وقع بسبب خلافات ومشاكل عائلية".واضاف البيان :" تم تشخيص هوية الجاني ومداهمة منزله بعد صدور امر اعتقال بحقه ، مشيراً الى ان التحقيقات مازالت مستمرة للقبض على الجاني وتسليمه للقضاء"./انتهى

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