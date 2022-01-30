2022/01/30 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت قوة من الحشد الشعبي القبض على والي بيجي الارهابي في الموصل.وذكر الحشد في بيان : بجهود استخبارات لواء٥٠ حشد شعبي تم القاء القبض على الداعشي /ثابت حازم/ والي بيجي في سيطرة سد الموصل وتسليمه الى الجهات المختصة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على والي بيجي الارهابي في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على والي بيجي الارهابي في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).