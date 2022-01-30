أحلام صغيرة ….. - منصور الريكان

2022/01/30 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان (1)تضحكينْ …….ووجهك ابتسامة الحزينْيا مرحا يخرج من شفاك لن يدق باب قلبك الدفينْأعرف عنك المملكةْ …… واللغة المنسية صغيرتيْ لم تفهمي بعد معاني الحبْولا معاني الجمالْأنت هنا تائهة ضائعة الخيالْكلامك كمطر صيفيْ ووجهك براءة الأطفالْصغيرتيْأحببت فيك نغمة المهاجر الحزينْعيناك يا جميلتيْ كموجة عانت من الإبحارْتتيه في أعماقها قصيدة الأشعارْفك ......





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