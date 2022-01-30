النقاش المدرسي: معناه التربوي و نماذجه - حبطيش وعلي

2022/01/30 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حبطيش_وعلي عنوان المقال بالفرنسية: Le débat scolaire : son sens éducatif et ses modalitésعنوان المقال بالعربية : النقاش المدرسي: معناه التربوي و نماذجه تأليف : ميشال توزيترجمة الاستاذ: حبطيش وعليأصبح النقاش في الفصل واجباً في مناهج المدارس الابتدائية وفي عدد من مواد التعليم الثانوي ؛ على جميع المستويات ، إنها ممارسة موصى بها في سياق التربية المدنية.



ومع ذلك ، وبغض النظر عن المطلب المش ......





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