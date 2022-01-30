فيديو.. اشتباك بين لاعبي مصر والمغرب في

2022/01/30 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك لاعبون في منتخبي مصر والمغرب عند مدخل غرف خلع الملابس في أعقاب المباراة التي جمعت بينهما في ربع كأس الأمم الأفريقية، الأحد، وفقا لما وثقه مقطع فيديو متداول

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