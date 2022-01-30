2022/01/30 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي في مجلس الوزراء المؤقت بأفغانستان عبد الباقي حقاني، أن الدراسة ستستأنف في جامعات عدد من مقاطعات البلاد في الـ2 من فبراير المقبل.وقال: “ستستأنف الفصول الدراسية في جميع مؤسسات التعليم العالي في المقاطعات ذات المناخ الدافئ في 2 فبراير المقبل، أما في المقاطعات ذات المناخ البارد، ستبدأ الدروس فيها […]

ظهرت المقالة “طالبان” تعلن استئناف الدراسة في الجامعات الأفغانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“طالبان” تعلن استئناف الدراسة في الجامعات الأفغانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“طالبان” تعلن استئناف الدراسة في الجامعات الأفغانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).