أديل تنسحب من حفل جوائز بريت… وتتسبب بازمة

2022/01/30 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مغنية البوب الإنجليزية أديل انسحابها من حفل جوائز بريت (جوائز الموسيقى البريطانية)، بعد تأجيل حفلاتها في لاس فيجاس.ووفقًا لمجلة “أوكي” الأمريكي، وافقت أديل على الاستعراض في الحفل الذي يقام شهر فبراير/شباط المقبل في مدينة لندن.وكان من المفترض أن تعود أديل للمشاركة في الحفل لأول مرة بعد غياب 5 أعوام، ولكن […]

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