2022/01/30 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاحد، تساقط الامطار وانخفاض درجات الحرار ابتداء من يوم غد الاثنين.وقال الطية في نشرته الجوية، وتلقتها “ايرث نيوز”، ان “المنخفض الجوي الان يتقدم بسرعة نحو مناطق العراق وشبه الجزيرة العرببة متوقع بعد اذن الله تعالى، ان تتكاثر السحب تتدريجيا خلال نهار يوم الاثنين في عموم مدن […]

ظهرت المقالة طقس العراق..



امطار وانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من يوم غد أولاً على ايرث نيوز.

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