مسؤول ايراني: قد نتوصل الى اتفاق تمهيدي مؤقت لتوقيع اتفاق مستدام مع القوى العظمى

2022/01/30 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الايراني "موسى غضنفرآبادي" قد نتوصل الى اتفاق تمهيدي مؤقت لتوقيع اتفاق مستدام مع القوى العظمى.واضاف في حوار مع شبكة ايران بالعربي: سنرحب بأي اتفاق نووي منطقي وعقلاني مع القوى العظمى اذا كان يصب في المصلحة الوطنية الإيرانية.واوضح : قد نتوصل الى اتفاق تمهيدي مؤقت في بعض القضايا لتوقيع اتفاق مستدام، وشخصيا اعتقد ان الاتفاق سواء كان مؤقتا او دائميا فهو جيد اذا كان يؤمّن مصالحنا العليا واذا كان حقيقيا خاليا من الكذب والخداع ونقض العهد وانتهاك الاعراف./انتهى3

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