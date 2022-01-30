نائب من النجف الاشرف ينفي انفصاله عن كتلة دولة القانون

2022/01/30 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفى النائب عن كتلة دولة القانون في محافظة النجف الاشرف / جواد عويز الغزالي/ انفصاله عن كتلة دولة القانون.وقال في بيان : تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي انباء عن انضمامنا إلى كتلة سياسية غير ائتلاف دولة القانون التي نننتمي لها و هي اخبار عارية عن الصحة.واضاف الغزالي : نحن ملتزمون بعملنا مع كتلة دولة القانون في مجلس النواب من أجل خدمة أبناء محافظة النجف الاشرف و العراق./انتهى3

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