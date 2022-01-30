الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو شجار شقيقين وزوجتيهما 

2022/01/30 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمن المصري ملابسات مقطع فيديو تم نشره عبر "فيسبوك" أظهر سيدة وزوجها تعرضا للضرب في القاهرة.

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