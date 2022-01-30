أزمة قلبية تودي بحياة مشجع مغربي بعد خسارة منتخب بلاده في أمم افريقيا (فيديو)

2022/01/30 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي مواطن مغربي مصرعة بعد إقصاء المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد، أمام نظيره المصري من دور ربع نهائي كأس إفريقيا الجارية حاليا بالكاميرون.وحسب وسائل اعلام مغربية فأن المتوفي كان يتابع المباراة من إحدى مقاهي مدينة شيشاوة قبل أن يتوقف قلبه عن النبض بعد الهدف الثاني للفراعنة في مرمى الأسود.واضافت انه […]

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