اليسار المغربي في الألفية الثالثة: سيرة الخذلان - أشرف الحساني

2022/01/31 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أشرف_الحساني منذ التجربة السياسيّة لما سُميّ بـ«التناوب التوافقي» عام 1998، انتهى تاريخ اليسار في المغرب وتلاشت ملامحه وذاكرته في نفوس كلّ من آمنوا به سياسة وفكراً وطريقاً، حيث أصبح أكثر التيارات تلوّناً وغطرسة ينسج تواطؤات واضحةٍ مع السُلطة القائمة.



فقد ولّى الزمن الذي كان فيه اليسار يحدث دوماً رجّة عميقة في النظام السياسي، ما أدّى منذ منتصف السبعينيات إلى تدخّل النظام في كبح جماح تأثير اليسار على المنظومة ال ......





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