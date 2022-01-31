2022/01/31 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بارزاني يبلغ قاآني التمسك بترشيح زيباري رئيسا للجمهورية أربيل -فريد حسن استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل أمس، قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال اسماعيل قاآني، في إطار مباحثات جارية حول ملف تشكيل الحكومة العراقية والأجواء المحيطة به. وكان قاآني، وصل بغداد في الخامس والعشرين من كانون الثاني، في زيارة هي الثانية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد فيلق القدس الإيراني يبحث في أربيل معوقات تشكيل الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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