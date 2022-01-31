قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الإيراني‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬معوقات‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية

2022/01/31 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني‭ ‬يبلغ‭ ‬قاآني‭ ‬التمسك‭ ‬بترشيح‭ ‬زيباري‭ ‬رئيسا‭ ‬للجمهورية أربيل‭ -‬فريد‭ ‬حسن‭ ‬ استقبل‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬أمس،‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الإيراني‭ ‬الجنرال‭ ‬اسماعيل‭ ‬قاآني،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مباحثات‭ ‬جارية‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬والأجواء‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭.‬ وكان‭ ‬قاآني،‭ ‬وصل‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ […]

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